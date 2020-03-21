Боевики продолжают обстрелы в сирийском Идлибе

Боевики четыре раза обстреляли сирийских военных за последние 24 часа в зоне «Идлиб», заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия, последние новости 2020

Олег Журавлев сообщил, что вооруженные формирования, подконтрольные Турции, за последний день не вели стрельбу по сирийским военным.

По его словам, террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) четыре раза открывала огонь по позициям сирийских военных в нескольких поселениях Сирии.

Армейская авиация провела патрулирование в воздухе по намеченным маршрутам. Власти Турции намерены сохранить свое влияние в Идлибе ценой жизней собственных военнослужащих.

В четверг, 19 марта, боевики напали на турецкий патруль недалеко от поселения Муканбаля, двое солдат погибли. Это подтвердили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. В местных соцсетях сообщают, что сперва сработало взрывное устройство, после чего завязалась перестрелка.

Обзор карты боевых действий в Сирии от 21 марта 2020

На этой неделе турецкие военные усилили свое военное присутствие в провинции Алеппо. Анкара направила подкрепления на запад провинции. Турция начинает строительство новой военной базы в городе Аль-Джинах. Вместе с турецкими подразделениями в ней дислоцируются и боевики вооруженной оппозиции.

Появились данные о числе сирийских беженцев, прибывших в Сирию в течение дня. В соответствии с отчетом российского Центра по примирению враждующих сторон, через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» на границе с Ливаном перешли 42 человека, в том числе 13 женщин и 22 ребенка. Погранпереход «Насиб» в Даръа тем временем все еще остается закрытым во избежание распространения инфекции коронавируса.

На юго-западе САР продолжились подрывные работы. Согласно информации ЦПВС РФ, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности и объектов в городе Дума в Восточной Гуте, а также в городах Джасим и Эль-Харра в Даръа. Результатом проведенных работ стало разминирование двух гектаров территории и уничтожение 60 взрывоопасных предметов.

Ситуация в Идлибе на сегодня, 21.03.2020

Утром 19 марта колонна турецких военных на шоссе М-4 была атакована неизвестными боевиками. Инцидент произошел возле н.п. Махамбал.

В результате взрывов двух придорожных фугасов повреждена бронетехника. Согласно первоначальной информации погибло двое турецких военнослужащих, однако, Анкара подтвердила смерть только одного солдата. В отчете Минобороны Турции говорится о гибели 25-летнего капрала Рамадана Наира.

Между тем джихадисты грубо нарушили перемирие в районе Большого Идлиба. Утром 19 марта радикальные боевики совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии в окрестностях города Хазарин. Ответственность за провокацию взял на себя оперативный центр «Ва-Харид аль-Муминин».

Атака противника была отражена. Все джихадисты были уничтожены.