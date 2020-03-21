Названа дата окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. Такие сроки главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому.

«Родителям, которым я звоню ежедневно, я вполушутку говорю: «Увидимся в сентябре», — сказал медик.

В своем прогнозе Проценко брал в расчет два сценария: китайский и итальянский. Так вот если пойдет по пути КНР, то вспышка коронавируса отступит в мае-июне, когда закончится сезон респираторных заболеваний.

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.

Проценко отметил, что обменивается опытом с итальянскими коллегами, и они подтвердили информацию о тяжелой обстановке с коронавирусом в их стране. По словам главврача, не исключено, что через две недели похожий сценарий может повториться и в Германии.

Также Денис Проценко заметил, что средний возраст заболевших в Москве понемногу повышается, что подтверждает данные из других стран об опасности коронавируса для пожилых людей. «Сейчас шесть пожилых. Один — в отделении реанимации и повышенной терапии. Это тот Рубикон, который не хотелось бы переходить», — поведал он.

Врач подчеркнул, что избежать распространения коронавируса в Москве удалось только благодаря «драконовским мерам предупреждения», в том числе, режиму двухнедельной самоизоляции. При это он добавил, что столицу по-хорошему следовало бы на время закрыть на карантин.

Сколько в России заболевших коронавирусом: данные на 21.03.2020

За последние сутки коронавирусом в России заболели 54 человека. Общее число заразившихся превысило 250.

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 253 человек. За последние сутки заболели 54 человека, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новые случаи заражения выявлены в девяти регионах. 33 заболевших в Москве, шесть в Якутии, по четыре в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два в Кировской и Новосибирской областях. В Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях по одному новому случаю. Все заболевшие посещали в последние две недели страны с неблагополучной обстановкой в связи с коронавирусом. Их госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах, утверждает штаб.

Это самое большое число заболевших за сутки с начала публикации данных о зараженных. До этого максимум составлял 52 человека, о которых штаб сообщил 19 марта. Под контролем остаются 27 487 человек.