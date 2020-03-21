Турция рискует своими военными ради сохранения присутствия в Идлибе

Власти Турции использовали нападение боевиков на военных близ Муканбаля с целью усиления присутствия в Идлибе. Как Анкара пытается при помощи жертвоприношения своих солдат закрепится на северо-западе Сирии — читайте далее.

Двое солдат Вооруженных сил Турции вчера погибли в результате засады неизвестных лиц во время патрулирования трассы М4 «Хасака – Алеппо» недалеко от населенного пункта Муканбаль. Минобороны Турции сообщило, что жертвами нападения боевиков стали Рамазан Найир и Огузхан Таш. Подтвердили информацию о гибели и в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Согласно информации из местных социальных сетей, после срабатывания взрывного устройства рядом с турецким конвоем, завязалась перестрелка. На фоне этого Вооруженные силы Турции приняли решение направить подкрепление в этот район, задействуя и беспилотный летательный аппарат.

Однако более интересным является переброска к населенному пункту Муканбаль боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ) и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения») сразу после засады на турецких военных. Это является отличным доказательство скоординированной деятельности Турции и вооруженных боевиков в Идлибе, которым Анкара активно помогает финансами и вооружением, о чем неоднократно сообщалось ранее.

Обзор карты военных действий в Сирии на 21 марта

В ответ на провокации со стороны боевиков правительственные подразделения возобновили артобстрелы на западе провинции Алеппо. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся на военной базе 46 полка, открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе города Дарат-Изза. О нанесенном исламистам уроне в живой силе или технике пока ничего неизвестно.

Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении гуманитарной акции в административном центре региона. Жителям Алеппо были выданы 350 продовольственных наборов, общий вес которых составил почти полторы тонны. Напомним, в середине прошлого месяца город и его окрестности были полностью зачищены от террористов впервые с 2012 года.

Военный источник в сети Twitter (HASAKH_NEWS) сообщает о том, что членам формирования «Сирийская национальная армия» удалось предотвратить взрыв в северной части провинции. Было обнаружено и обезврежено СВУ, заложенное в населенном пункте Тель-Халаф. Предполагается, что к его установке имеют отношение курдские боевики, под контролем которых эта территория находилась до октября прошлого года.

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что американские войска патрулируют северо-восточные районы Хасаки. Военные США обследовали территорию города Аль-Маликия, который находится неподалеку от границы с Турцией и Ираком.

Стало известно о гибели ребенка в лагере для беженцев «Аль-Хол», подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF). Он скончался ввиду отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи. Напомним, на территории «Аль-Хола» сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Прежде всего, ее усугубление обосновано нежеланием курдских боевиков открыть беспрепятственный доступ к лагерю для гумконвоев. Дополнительным фактором дестабилизации обстановки служит присутствие в пункте временного размещения радикально настроенных членов семей террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Родственники джихадистов неоднократно совершали нападения как на других перемещенных лиц, так и на смотрителей лагеря.