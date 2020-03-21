Американский ресторан дарит посетителям туалетную бумагу

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Ресторан в штате Миннесота запустил акцию во время пандемии: любой клиент со счетом от 25 долларов получает в подарок рулон туалетной бумаги, сообщает Upi.

Так владельцы заведения пытаются сохранить уровень продаж и заодно поддержать тех, кто не успел закупиться столь актуальным продуктом. Но есть и другие цели.

«Когда клиенты получают в подарок рулон туалетной бумаги, искренне смеются. А положительные эмоции сейчас нужны, как никогда», — говорит хозяин ресторана Шон Окерлунд.

Он подчеркнул, что, таким образом, он не смеется над пандемией коронавируса, а пытается вызвать у людей улыбку.