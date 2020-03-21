Жириновский заподозрил Черногорию в желании отомстить России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский заподозрил, что в обстановке с коронавирусом может прослеживаться часть «кампании против России».

Таким мнением в своем телеграм-канале политик поделился, комментируя ситуации с российскими туристами, которые не могут вернуться на родину из-за границы.

«По всему миру в связи с пандемией коронавируса русские туристы больше остальных испытывают разных проблем: их не пускают на родину, их выгоняют из гостиниц, не оказывают медицинскую помощь, запирают в аэропортах. Ощущение, что нам просто-напросто мстят, и все это часть общей кампании против России», — написал Жириновский.

Парламентарий предложил изучить ситуацию и вычислить, в каких государствах у российских туристов было больше всего трудностей, и «впредь вообще не продавать туры туда».

«Начать можно с Черногории», — добавил депутат.

Жириновский также призвал российских дипломатов действовать жестче «вплоть до изгнания иностранных послов за унижение или неоправданное притеснение русских за границей».

Ранее посольство России в Подгорице сообщило, что за три дня из Черногории эвакуировали 1165 россиян, которые не могли покинуть территорию этого государства из-за мер против коронавируса. Дипломаты отметили, что продолжают собирать информацию о россиянах, желающих вернуться на родину.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.