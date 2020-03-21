В Италии юристы требуют отмены антироссийских санкций на фоне пандемии

РИМ, 21 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale («Палата специалистов по уголовному европейскому праву») выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно в свете усугубления пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

«Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», — заявил Тирелли.

Ранее организация обратилась к руководству РФ с просьбой направить на юг Италии гуманитарный груз из медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. По словам Тирелли, его ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с уголовными процессами.

«Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около 3 миллиардов долларов в год: больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды. И с ответными мерами сценарий будет ухудшаться», – сказал Тирелли. По его словам, санкции и контрэмбарго стоили итальянским компаниям более десяти миллиардов евро потерянных продаж.

«Мы хотим и требуем автономии от ЕС в проведении международной политики и возможности самим выбирать нашим торговых партнеров», — сказал Тирелли.

В этом обстановке, подчеркнул адвокат, показательно решение Франции приостановить действие Шенгенского соглашения.

«Париж и Берлин принимают те решения, которые хотят. Если б это сделала Италия, ее бы наказали», — утверждает Тирелли.

Итальянские адвокаты убеждены, что Европа «в экономическом и геополитическом отношении ничего не выиграет от того, что Россия будет оставаться противником».

«Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены. Они вновь поднимают барьеры, хотя и только экономические, которые рискуют повернуть стрелки истории вспять. Это перспектива, от которой слабая Европа и особенно Италия могут только проиграть», — сказал юрист.

В обращении ассоциации подчеркивается, что позиция Америки в отношении России всегда одинакова и основана на убеждении, что Россия представляет собой угрозу международному порядку и что кризис на Украине является ее попыткой расшириться на Запад.

«Мы как международные юристы считаем, что Италия должна оставаться простым наблюдателем в конфликте с Украиной, поскольку не имеет возможности влиять на вопросы, которые не касаются геополитической зоны Средиземноморья. Италия не может адаптироваться к политической позиции Германии и США, получая только вред вместо выгоды», — отмечают итальянские адвокаты.