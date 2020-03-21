Зарезавший мать житель Советского района объяснил преступление борьбой вампирами

Жителя Советского района осудили за убийство матери, которым завершилось празднование ее юбилея. 47-летний мужчина сам сдался полиции, объяснив, что в спящей матери ему привиделся вампир, которого сын попытался убить по канону, попытавшись отрезать голову. Об этом случае сообщается на сайте газеты «Алтайская правда».

Инцидент произошел летом 2019 года. Пожилая женщина праздновала свое 75-летие, пригласив родственников в гости. Дочь погибшей, которая также приехала поздравить мать с днем рождения, отмечала, что ее родственники были не трезвы уже на момент сбора гостей. Когда праздник закончился и гости разошлись, в квартире остались только сама виновница торжества и ее сын, которые продолжили возлияние. Сам обвиняемый на суде не отрицал, что они с матерью выпили много спиртного, несколько раз им приходилось бегать в магазин, чтобы пополнить запасы алкоголя. По его словам, посиделки проходили мирно, с матерью они не ссорились.

Вечером мать легла спать на диван, а ее 47-летний сын — на пол, расстелив одело. Как он объяснил на суде, ночью он проснулся от приснившегося ему кошмара, в котором подвергся нападению вампиров и зомби. Нечисть будто бы привиделась ему и в спящей матери. Он взял на кухне нож и бросился «на борьбу со злом». Когда мужчина начал отрезать убитой голову, то якобы осознал, что перед ним его мать, а не нечисть, после чего сам вызвал полицию.

Рассказу подсудимого в Бийском районном суде не поверили. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что каких-либо душевных болезней, нарушенного сознания у него не было и нет, а потому его историю восприняли как попытку уйти от ответственности. Мужчину признали виновным в предумышленном убийстве и назначили ему наказание в виде 9 лет заключения в колонии строгого режима.