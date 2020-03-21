Винченцо Нибали о сложном период в жизни и велоспорте из-за эпидемии коронавируса

Винченцо Нибали, который после завершения велогонки Париж-Ницца-2020 находится в своём доме в Лугано (Швейцария), как и все его коллеги по пелотону, вынужден ограничить активность и ждать, когда завершится период неопределённости, связанный с эпидемией коронавируса. На своей странице в Facebooke 35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo ответил на многочисленные вопросы журналистов по поводу текущей ситуации в велоспорте и в жизни.

Винченцо Нибали: «Сейчас странное время, потому что никто не знает, когда мы снова начнём выступать в гонках. Думаю, все велогонщики чувствуют то же самое, задают те же вопросы, но на них нет простого ответа, и кажется бессмысленным продолжать тренироваться без цели».

Обращение Винченцо Нибали к своим соотечественникам и коллегам

«Я глубоко скорблю по жертвам вируса и сочувствую их семьям. Часто они даже не могли попрощаться с теми, кто умер от вируса. И это ужасно. В такие моменты мы должны оставаться сильными, объединиться и надеяться, что ситуация улучшится.

Хорошо, что многие люди сейчас поняли, насколько серьёзна проблема с вирусом, и отдают много сил в борьбе с ним. Моё послание обращено к семьям, которые находятся дома. Мы часто торопимся и живём на грани. Возможно, этот момент с семьями поможет нам в будущем начать жить по-другому.

Я взял перерыв и отказался от серьёзных тренировок. Делаю только короткие выезды, пару раз выезжал на маунтинбайке, стараюсь быть очень осторожным.

Я видел, что идут дебаты по поводу людей, которые выезжают на велосипедах. Если бы здесь, в Швейцарии, я не мог выезжать на улицу, пришлось бы всё сильно изменить и тренироваться внутри помещения, но если так будет, я приму это. Нам всем приходится менять образ жизни, и мне тоже. Я не буду выезжать на шестичасовые тренировки, но продолжу поддерживать форму. Призываю моих друзей в Италии не выезжать, но для профессионалов ситуация другая, это их работа, им надо быть готовыми к тому моменту, когда гонки возобновятся.

Тот, кто выезжает на велосипеде, должен быть осторожен. Не думаю, что страхование ответственности перед третьими лицами покроет расходы, если вы станете причиной несчастного случая. И потом есть очевидная причина – избежать использования ресурсов больниц. Не надо рисковать лишний раз. Оставайтесь дома!»

Винченцо Нибали о своей форме и планах

«Когда начал выступать в гонках, форма улучшилась. Это я увидел и на Париж-Ницце-2020. Жаль, что форма уйдёт, но то же самое будет у всех. Особенно тяжело такое для моих товарищей по команде, которые готовились к весенним классиками, делали их главной целью.

Пока мы просто не знаем, что планировать. Надо многое осмыслить, организаторы стараются найти решение. Думаю, всё зависит от того, пройдут ли Олимпийские игры в Токио или нет, а также от дат проведения трёх Гранд-туров.

Олимпиада проходит только раз в четыре года, так что она более важна. Посмотрим, пройдут ли Олимпийсеие игры или нам придётся ждать год. Не считаю перенос Олимпиады на 2021 год плохой идеей. Мне 35 лет в этом году, так что Олимпиада может оставаться для меня целью. Вопрос в выходе на пик формы к Олимпиаде».

Винченцо Нибали о Гранд-турах

«Планы буду обсуждать с командой и менеджером Лукой Гуэрчиленой, как мы это делали зимой, на этот раз составим новый, более узкоспециализированный календарь гонок. Думаю, что все три Гранд-тура не должны быть урезаны в протяжённости. Есть ли способ сохранить все гонки? Возможно, но я не согласен с идеей сократить Джиро д’Италия. Это не имеет смысла».

Винченцо Нибали о зарплатах велогонщиков

Винченцо Нибали против идеи пожертвовать зарплатами велогонщиков, чтобы поддержать финансовое положение команд, как это было предложено в итальянском футболе.

«Не понимаю, почему зарплату велогонщиков связывают с вирусом. Уверен, когда всёс закончится, для нашего спорта наступит трудный момент, все зарплаты могут стать меньше, но посмотрим. Это будет касаться всех».