Оголодавшие голуби в Испании атакуют идущих из продуктовых магазинов

В Бенидорме на видео сняли стаю оголодавших птиц.

Коронавирус бьет не только по людям. Хоть животные и не болеют COVID-19 (по крайней мере это известно о домашних питомцах), но косвенно звери и птицы страдают. В вымерших городах им стало не хватать пропитания, как этим голубям в испанском городе Бенидорм.

Птицы стаей в десятки, а то и сотни голов нападают на людей, идущих с покупками из продуктовых магазинов в надежде урвать немного еды. К слову в Испании, как и в Италии, выходить за покупками разрешено лишь по одному из-за карантинных мер. Как именно обстоят дела в Испании после начала пандемии, СМИ рассказала живущая в Мадриде россиянка Елена Николаева.

Ранее «Блокнот» сообщал, сколько людей заразилось COVID-19 в мире и в России, а также какие позитивные новости есть на 20 марта на фоне мрачного потока сообщений о распространении коронавирусной инфекции.