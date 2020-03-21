Дочь Заворотнюк попросили раскрыть правду о состоянии актрисы

Подписчики дочери российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анны просят рассказать ее о здоровье матери, которая сейчас активно борется с онкологическим заболеванием. Неравнодушные граждане обратились к девушке в Instagram.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк на 21 марта 2020

Анна Заворотнюк опубликовала пост объемного содержания, в котором рассказала, что на ее мировоззрение повлияли некоторые фильмы. Несмотря на все уважение к девушке и ее стараниям написать интересный пост, подписчики попросили ее рассказать о матери.

«Здравствуйте Анна, как ваша мама? Желаю ей здоровья. Пусть у вас все будет хорошо», – прокомментировала одна из поклонниц.

«Здоровья нашей Насте», – написала еще одна неравнодушная подписчица.

«Мамочке скорейшего выздоровления, расскажите, как у нее дела?» – поинтересовалась другая подписчица.

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Анастасия Заворотнюк, последние новости

Как многие заметили, Анна Заворотнюк в последнее время начала много выкладывать в Сеть личных фотографий и видео, а также раскрывать подробности своей жизни.

Оказалось, это было не просто так. Благодаря ее чрезмерной активности в официальном микроблоге «Инстаграм» у нее начали заказывать рекламу различные представители популярных брендов одежды, косметики и прочего. Стоит отметить, Анна с удовольствием соглашается на любую рекламу, и из-за этого многие сделали вывод, что девушка решила тоже помогать матери в лечении, начав оплачивать ее дорогостоящие лекарства за счет финансовых средств с помощью микроблога.

Журналистам уже удалось выяснить, что рекламная публикация в ленте Анны обойдется представителям брендов в 50 тысяч. Однако если они попросят разместить рекламу в Stories, где она продержится всего 24 часа, то это будет гораздо дешевле, всего 15 тысяч.

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