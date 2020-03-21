21 марта отмечается Весенний солнцеворот

Весенний солнцеворот отмечается 21 марта 2020 года (дата по старому стилю – 8 марта). Праздник посвящен равной продолжительности дня и ночи. Название «Вербоносица» он получил за то, что к этой дате обычно распускается верба. Растению приписывали магическую силу.

Церковный какой праздник сегодня, 21.03.2020

По церковному календарю 21 марта поминают Святого Ерма — апостола из числа 70-ти учеников Спасителя.

Святой Ерм был епископом в Филиппополе — он мученически скончался в I веке. В послании к римлянам первоверховный апостол Павел призывал римлян приветствовать апостола Ерма.

По православному календарю, 21 марта поминают Святого Феодорита, пресвитера Антиохийского, который жил в IV веке.

Феодорит был священником в Антиохии, в церкви, которую построил и украсил император Константин Великий. В народе этот храм называли «Золотой церковью».

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После смерти Константина на троне воцарился Юлиан Отступник, решивший восстановить по всей империи язычество. Христианские церкви, по его приказу, должны были закрыть, а их ценности передать в императорскую сокровищницу.

Исполнить приказ императора поспешил и новый правитель Антиохии – священника Феодорита арестовали, а храм разграбили.

Язычники пытали Феодорита, чтобы заставить его отречься от своей веры, надеясь найти сосуды для таинств, которые священник успел спрятать до ареста. Феодорит был непреклонен, а палачи, увидев такую стойкость, уверовали во Христа и исповедовали себя христианами.

Какой народный праздник 21 марта

На Руси верили, что жаворонки, возвращающиеся к этому дню, как певчие посланники Рая, несут тепло на своих крылышках. Об этом дне говорили: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».

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Пора было и вербе распускаться: «Время вербе осеребриться». Ее пушистые ветви ставили в воду красоты ради и чтобы прогнать дурную тяжесть – болезни, ссоры и неурядицы в быту.

Была востребована верба и в народной медицине. Ее кору собирали еще до цветения дерева и сушили обычно на чердаках – где хорошо проветривалось. Из вербовой коры готовили редкого вкуса и аромата чай, добавляя в него анис, да малину, да липовый цвет.

Отваром коры лечили боли в горле и стоматит, а, истерев кору в порошок, останавливали кровь. Если же смешать отвар ивовой и дубовой коры, то можно было лечить ванночками ножные боли.

Но вот сажать вербу – это было плохо: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», то есть такому человеку жить суждено до того времени, как дерево вырастет достаточно для того, чтобы из него можно было вытесать лопату.

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Наблюдали этим днем и за облаками. Ждали хорошую погоду, если они по небу бежали в вышине, легко, стремительно.

А случись метель, то лучше всего, чтоб снега укрыли поля большими волнами – это поможет уродиться овощам да хлебу.