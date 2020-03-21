Три миллиона предпринимателей в России могут разориться из-за пандемии

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Около трех миллионов предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность, если ситуация с коронавирусом нового типа затянется, заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТТП) Елена Дыбова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным опроса ТТП, каждое третье предприятие малого бизнеса может продержаться еще один квартал в сложившейся ситуации. При этом половина владельцев бизнеса признаются, что после прекращения деятельности не смогут открыть новое дело в ближайшее время, отметила Дыбова.

Кроме того, потерять работу рискуют более 8,6 млн человек, добавила вице-президент ТТП. Она подчеркнула, что сохранение основной части бизнеса является важной задачей для России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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