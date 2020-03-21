Сегодня, 21 марта 2020, также празднуют Всемирный день поэзии и другие события.

Какой сегодня праздник: 21 марта 2020 года отмечается церковный праздник Весенний солнцеворот

Весенний солнцеворот отмечается 21 марта 2020 года (дата по старому стилю – 8 марта).

Праздник посвящен равной продолжительности дня и ночи. Название «Вербоносица» он получил за то, что к этой дате обычно распускается верба. Растению приписывали магическую силу.

На Весенний солнцеворот выпекают из теста фигурки в виде птиц. Считается, что если их подкидывать вверх, а затем ловить, то бжжрхча это привлечет в жизнь счастье, достаток, здоровье и благополучие.

Распространены гадания с использованием печенья «жаворонка». При его выпекании в тесто добавляют разные мелкие неострые предметы с обязательным пояснением, что они означают. Затем выбирается печенье и приоткрывается завеса ближайшего будущего. Гадают 21 марта и на любовь.

В давние времена существовала традиция в этот день раскрашивать яйца: наносить на них специальные знаки, которые олицетворяют землю, солнце, плодородие и новую жизнь. С помощью таких яиц предки изготавливали защитные обереги и талисманы. Сейчас так поступают на Пасху, причем смысл во многом схож со старославянским языческим ритуалом.

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По народному поверью, в этот день из теплых стран возвращаются жаворонки. Этих птиц почитают как райских посланников, которые несут на своих крыльях тепло.

Вербу, которая к этому сроку уже обычно распускается, приносят в дом и с особым почетом размещают на видном месте. Чаще всего ее ставят в вазу у икон, причем без воды. Такое почтение связано с поверьем, что растение способно очистить и оградить в будущем жилье от ссор, болезней, семейных разладов и прочих неприятностей.

День окутан туманом, значит, будут заморозки.

Какая погода стоит весь день, такими будут и три летних месяца.

Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит, лето будет холодным.

Жаворонки вернулись домой – весна будет теплой.

Если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый болеть не будет.

Веточка вербы, срезанная в этот день, очистит дом от множества горестей и печалей.

Всемирный день поэзии

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта.

Впервые День поэзии появился в 1938 году в американском штате Огайо. Его инициировала поэтесса Тесса Суизи Уэбб. Праздник проходил 15 октября – в день рождения древнеримского поэта Вергилия. В 1951 году его отмечали как Национальный день поэзии 38 американских штатов и Мексика.

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Всемирный день поэзии официально учредила резолюция 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) от 15 ноября 1999 года. Впервые праздник прошел 21 марта 2000 года. В России его отметили в Москве в Театре на Таганке.

Международный день кукольника

Международный день кукольника – профессиональный праздник работников кукольных театров. В международном празднике участвуют актеры, театральный персонал. К ним присоединяются преподаватели, студенты профильных ВУЗов, люди, которые увлекаются этим видом искусства.

В России в 2020 году Международный день кукольника отмечается 21 марта.

Инициатором профессионального праздника выступил иранский театральный деятель Дживад Золфагарихо. В 2000 году XVIII Конгресс Международного союза деятелей театра кукол рассмотрел это предложение. Но вопрос о месте и времени проведения праздника остался нерешенным. На заседании Международного Совета UNIMA в 2003 году участники согласовали дату события. Праздник получил широкую поддержку и распространение по всему миру.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта.

Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1966 году в резолюции № 2142 (XXI). Документ закрепил базовые принципы, цели праздника. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к памяти жертв трагических событий в 1960 году. Полиция ЮАР убила 69 человек во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев.

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Кто празднует именины 21 марта 2020?

Афанасий, Владимир, Иван.

Что произошло 21 марта 2020 в России и мире?

630 – Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню – Животворящий Крест.

1666 – проведена первая перепись населения Канады.

1891 – состоялась свадьба сына клана Хатфилдов и дочери клана МакКоев.

1963 – закрыта тюрьма Алькатрас.

1965 – к Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция Рейнджер-9.

Кто родился 21 марта 2020 из знаменитостей?