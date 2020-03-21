Сегодня, 21 марта 2020, также празднуют Всемирный день поэзии и другие события.
Какой сегодня праздник: 21 марта 2020 года отмечается церковный праздник Весенний солнцеворот
Весенний солнцеворот отмечается 21 марта 2020 года (дата по старому стилю – 8 марта).
Праздник посвящен равной продолжительности дня и ночи. Название «Вербоносица» он получил за то, что к этой дате обычно распускается верба. Растению приписывали магическую силу.
На Весенний солнцеворот выпекают из теста фигурки в виде птиц. Считается, что если их подкидывать вверх, а затем ловить, то бжжрхча это привлечет в жизнь счастье, достаток, здоровье и благополучие.
Распространены гадания с использованием печенья «жаворонка». При его выпекании в тесто добавляют разные мелкие неострые предметы с обязательным пояснением, что они означают. Затем выбирается печенье и приоткрывается завеса ближайшего будущего. Гадают 21 марта и на любовь.
В давние времена существовала традиция в этот день раскрашивать яйца: наносить на них специальные знаки, которые олицетворяют землю, солнце, плодородие и новую жизнь. С помощью таких яиц предки изготавливали защитные обереги и талисманы. Сейчас так поступают на Пасху, причем смысл во многом схож со старославянским языческим ритуалом.
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По народному поверью, в этот день из теплых стран возвращаются жаворонки. Этих птиц почитают как райских посланников, которые несут на своих крыльях тепло.
Вербу, которая к этому сроку уже обычно распускается, приносят в дом и с особым почетом размещают на видном месте. Чаще всего ее ставят в вазу у икон, причем без воды. Такое почтение связано с поверьем, что растение способно очистить и оградить в будущем жилье от ссор, болезней, семейных разладов и прочих неприятностей.
День окутан туманом, значит, будут заморозки.
Какая погода стоит весь день, такими будут и три летних месяца.
Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит, лето будет холодным.
Жаворонки вернулись домой – весна будет теплой.
Если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый болеть не будет.
Веточка вербы, срезанная в этот день, очистит дом от множества горестей и печалей.
Всемирный день поэзии
Всемирный день поэзии отмечается 21 марта.
Впервые День поэзии появился в 1938 году в американском штате Огайо. Его инициировала поэтесса Тесса Суизи Уэбб. Праздник проходил 15 октября – в день рождения древнеримского поэта Вергилия. В 1951 году его отмечали как Национальный день поэзии 38 американских штатов и Мексика.
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Всемирный день поэзии официально учредила резолюция 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) от 15 ноября 1999 года. Впервые праздник прошел 21 марта 2000 года. В России его отметили в Москве в Театре на Таганке.
Международный день кукольника
Международный день кукольника – профессиональный праздник работников кукольных театров. В международном празднике участвуют актеры, театральный персонал. К ним присоединяются преподаватели, студенты профильных ВУЗов, люди, которые увлекаются этим видом искусства.
В России в 2020 году Международный день кукольника отмечается 21 марта.
Инициатором профессионального праздника выступил иранский театральный деятель Дживад Золфагарихо. В 2000 году XVIII Конгресс Международного союза деятелей театра кукол рассмотрел это предложение. Но вопрос о месте и времени проведения праздника остался нерешенным. На заседании Международного Совета UNIMA в 2003 году участники согласовали дату события. Праздник получил широкую поддержку и распространение по всему миру.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта.
Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1966 году в резолюции № 2142 (XXI). Документ закрепил базовые принципы, цели праздника. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к памяти жертв трагических событий в 1960 году. Полиция ЮАР убила 69 человек во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев.
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Кто празднует именины 21 марта 2020?
Афанасий, Владимир, Иван.
Что произошло 21 марта 2020 в России и мире?
- 630 – Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню – Животворящий Крест.
- 1666 – проведена первая перепись населения Канады.
- 1891 – состоялась свадьба сына клана Хатфилдов и дочери клана МакКоев.
- 1963 – закрыта тюрьма Алькатрас.
- 1965 – к Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция Рейнджер-9.
Кто родился 21 марта 2020 из знаменитостей?
- Оганн Себастьян Бах 1685 – немецкий композитор и органист.
- Жан Батист Фурье 1768 – французский математик.
- Тимофей Грановский 1813 – русский историк-медиевист.
- Александр Можайский 1825 – русский военный деятель.
- Леонид Утесов 1895 – советский эстрадный певец и артист.
- Василий Сталин 1921 – советский деятель, сын Иосифа Сталина.
- Айртон Сенна 1960 – бразильский автогонщик.
- Марит Бьорген 1980 – норвежская лыжница.