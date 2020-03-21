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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5…

Virginia Mayo/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/721/12480721/AP_19186436644913-pic905-895x505-56280.jpg" alt="Северная Македония войдет в НАТО в ближайшее время" /></p> <p>

Северная Македония войдет в НАТО в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга.

Столтенберг сообщил, что все страны альянса ратифицировали протокол о вступлении.

Северная Македония станет тридцатой страной-участницей НАТО.

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