Северная Македония войдет в НАТО в ближайшее время

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Северная Македония войдет в НАТО в ближайшее время

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5…

Virginia Mayo/AP

Северная Македония войдет в НАТО в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга.

Столтенберг сообщил, что все страны альянса ратифицировали протокол о вступлении.

Северная Македония станет тридцатой страной-участницей НАТО.

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