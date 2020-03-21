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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5…
Virginia Mayo/AP
Северная Македония войдет в НАТО в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга.
Столтенберг сообщил, что все страны альянса ратифицировали протокол о вступлении.
Северная Македония станет тридцатой страной-участницей НАТО.
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