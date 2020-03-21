Попытка не пытка. Пользователи Интернета расскажут о самых необычных вещах, которые их просили делать в постели

Когда дело доходит до секса, даже у самых застенчивых юных дев, которые падают в обморок при слове «пупок», и у самых застенчивых джентльменов, которые каждые выходные ходят на воскресную службу, в загашнике сознания все равно найдутся свои тайные фантазии и тараканы.

Многие из нас зачастую боятся предложить своему партнеру попробовать в кровати что-нибудь эдакое, однако, вторые половинки людей, о которых мы расскажем вам в этой статье, явно оказались не из робкого десятка.

Сегодня мы подготовили для вас подборку историй о самых безумных интимных просьбах, которыми ошарашили пользователей Интернета их обезбашенные вторые половинки.

Первое правило техники безопасности

Пользователь с ником Phteven j делится своей историей о том, как одна барышня с нестандартными предпочтениями едва не подбила его на грубую халатность в плане обращения с огнестрельным оружием.

«Как-то раз моя девушка ошарашила меня необычной просьбой в стиле «любимый, я хочу, чтобы ты сделал это со мной своим пистолетом». Причем игрушечный пистолет ее никак не устраивал, видите ли, он не дает «настоящего ощущения опасности», ей подавай мой 45 калибр. Естественно, я отказался, первое правило техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием – никогда не засовывай пистолет в свою девушку».

Мечта любого мужчины

А вот пользователю с ником horsecockdotjpeg и его истории любой мужчина может только позавидовать. «Где-то лет пять назад встречался с одной девчонкой, и у нее в голове явно были тараканы размером с мой кулак. Через пару месяцев отношений она заявила, что хочет быть моей рабыней, и отказы не принимаются, иначе она меня бросит. Эта ненормальная три дня ходила по квартире в ошейнике и спала в углу в прихожей. Вся фишка была в том, что я должен был заниматься своими обычными делами, а когда мне захочется того самого, нужно было просто подозвать ее, чтобы она исполнила «свой долг». Хотя было довольно забавно играть в компьютерные игры, пока симпатичная брюнетка делает тебе приятно под столом, но, блин, это как-то ненормально. Меня хватило ровно на три дня, после этого я сказал ей, что с меня хватит, и, если хочет, пусть бросает».

«Самые легкие 80 баксов в моей жизни»

Пользовательница с ником nerdheroine рассказывает о странной встрече, которая позволила ей заработать самые легкие восемьдесят долларов в ее жизни. «Один парень подошел ко мне в баре и предложил восемьдесят баксов, если я выйду с ним на парковку и буду десять минут тыкать в него пальцем и высмеивать его. Почему бы и нет? Самые легкие 80 долларов в моей жизни. Работа мечты все-таки существует».

Главное – правильный стимул

Пользователь с ником s0undslikepuget поделилась довольно креативной идеей его жены, которую некоторым женщинам определенно стоит взять на заметку. «Один раз мы с моей женой решили откровенно поговорить о своих фантазиях в сексе. Она очень долго ломалась, а потом по секрету прошептала мне на ушко, что ее очень возбуждает, когда я мою посуду. Мол, когда она это видит, то просто не может себя сдерживать. Я ровно три недели каждый день старательно мыл тарелки и сковородки, пока до меня, наконец, не дошло, что что-то здесь не так. Три недели, Карл!»

Преступление без наказания

Надо полагать, девушка пользователя с ником 7LeagueBoots испытывала настоящую неподдельную любовь к классической русской литературе. «Моя подружка постоянно просила меня громко и с выражением читать ей вслух «Преступление и наказание», пока она делает мне приятно. Теперь я и сам очень люблю Достоевского».

0/10

История от пользователя с ником Reverse_Waterfall. «Моя бывшая сказала, что хочет оставить мне что-нибудь на память и во время секса попыталась выжечь у меня на животе свое имя газовой зажигалкой. 0/10. Не рекомендую».

Упс, ошибочка вышла

И напоследок, самая очаровательная история от пользователя Try2Relax. «Когда-то встречался с одной девушкой, с виду она казалась вполне приличной. Вдруг один раз пред сексом она улыбнулась мне и игриво спросила: «Дорогой, ты не возражаешь, если мы снимем это на камеру, жду не дождусь, когда смогу показать видео моему мужу». Кажется, я чего-то не понимаю в этой жизни».

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