Названо точное количество заболевших коронавирусом в России

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом (COVID-19) в России выросло еще на 54 человека.Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, 33 новых случая заражения было выявлено в Москве, 6 человек — в Якутии, по 4 — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 — в Новосибирской и Кировской областях, и по одному — в Тюменской, Московской и Ульяновской областях.Сколько заболевших коронавирусом в России на 21 мартаТаким образом, число зараженных на данный момент составило в общей сложности 253 человека. На данный момент выздоровело 12 человек, у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой и средней форме.

На данный момент инфицированные изолированы, круг их общения установлен, специалисты держат ситуацию под контролем.Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о начале пандемии коронавируса нового типа. На данный момент инфекцией заразилось около 210 тысяч человек, из них почти 9 тысяч умерли.С целью предотвращения неконтролируемой вспышки эпидемии российские власти перекрыли наземные границы страны, а также приостановили авиационное и железнодорожное сообщение. До 1 мая в Россию будет ограничен въезд для иностранцев и лиц без гражданства.