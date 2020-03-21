Россияне выясняют, насколько помогает «Фавипиравир» при коронавирусе

В Китае рекомендует использовать Фавипиравир для лечения больных новым коронавирусом. Но к нему есть вопросы. Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат Фавипиравир в качестве потенциального лекарства от коронавируса.«Фавипиравир», что за лекарствоКак показали исследования, пациенты, получавшие данное лекарство, выздоравливали быстрее, состояние их легких улучшалось более быстрыми темпами, также у них быстрее спадал жар.Исследователи официально рекомендовали Фавипиравир, с момента выхода которого на рынок не было зафиксировано никаких побочных реакций, медикам для лечения коронавирусной инфекции.

Тем временем, в Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.Аналоги «Фавипиравир» в РоссииВ Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.