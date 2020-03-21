NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

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Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.

Авторы статьи отмечают, что эти экономические меры подготовили Россию к текущему положению в мире — «глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен».

По мнению издания, Россия «далека от краха», поскольку страна приспособилась к «изоляции».

«Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства», — пишет NYT.

Уточняется, что российская экономика подвергалась критике за «излишний консерватизм», отражая укоренившееся в России убеждение «как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже». По мнению NYT, такая политика оправдывает себя.

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Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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