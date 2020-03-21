«Кто несёт этот бред?»: Панкратов-Чёрный отреагировал на информацию об обращении в больницу из-за травмы

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Отечественный актёр театра и кино, режиссёр Александр Панкратов-Чёрный отреагировал на появившуюся недавно информацию о своём обращении в больницу из-за травмы, полученной в результате падения. Артист назвал всё «бредом» и выразил непонимание относительно того, кто может его распространять. Сегодня, 20 марта, ряд отечественных СМИ обнародовали новость об Александре Панкратове-Чёрном, якобы упавшем с высоты и получившем травму грудной клетки. Сообщалось, что артист обратился за помощью к медикам, но он сам категорически опровергает весь «бред». Александр Васильевич не отрицает, что ситуация с падением действительно имела место, однако, по его словам, это было «тысячу лет назад» на съёмках в Киргизии и с тех пор он давно уже восстановился.Панкратов-Чёрный также заверил своих поклонников, что с его здоровьем всё в порядке, поэтому поводов для беспокойства нет. 70-летний артист продолжает активно работать и только недавно вернулся домой после очередных гастролей, на которых серьёзных инцидентов не происходило.

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