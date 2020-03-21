В России выявили 54 новых случая заражения коронавирусом  

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В девяти российских регионах зарегистрировали 54 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

В Москве выявили 33 заболевших COVID-19, в Якутии — шесть, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

В последние две недели они посещали страны с неблагополучной обстановкой с коронавирусом. Всех заболевших госпитализировали в специальные инфекционные боксы.

Кроме того, специалисты установили, с кем они контактировали после возвращения в Россию.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в России достигло 253.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Приостановлено авиационное и железнодорожное сообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, странами ЕС, в том числе Италией, Францией, Германией, с Украиной, Азербайджаном, Монголией и другими государствами. С 18 марта по 1 мая ограничен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.