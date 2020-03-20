Общественная палата Алтайского края оценила гражданское общество выбрала федерального представителя

Накануне состоялось заседание Общественной палаты Алтайского края (ОПАК), на котором был представлен проект доклада о состоянии гражданского общества и выбран представитель региона в седьмой состав федерального органа. Член ОПАК Руслан Демаков рассказал ИА «Банкфакс», что доклад фактически подвел итог деятельности общественных организаций края и НКО и обозначил вопросы, на которые следует обратить внимание следующему созыву палаты.

Как сообщается на сайте ОПАК, выборы представителя для Общественной палаты РФ проходили путем тайного голосования. Изначально были выдвинуты кандидатуры Артема Зерова, Сергея Кашникова и Татьяны Величко, но последняя взяла сомоотвод. В итоге в бюллетенях остались два имени. Большинство голосов получил Сергей Кашников. Он войдет в седьмой состав Общественной палаты РФ. Общественник уже представлял край в пятом и шестом составах, будучи зампредом комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни.

Также на заседании ОПАК был заслушан доклад о состоянии гражданского общества в регионе, которые представила доктор социологических наук, профессор и член профильной комиссии палаты Светлана Максимова. Она провела обширное исследование общественных организаций, роли НКО в различных сферах гражданского общества, а также роли господдержки в реализации социально значимых проектов.

Член палаты Руслан Демаков рассказал «Банкфаксу», что в докладе, в частности, отражена оценка общественной деятельности жителей Алтайского края и их знакомства с профильными организациями по тем или иным вопросам. «К примеру, кому требуется поддержка со стороны правозащитных организаций, те знают, что надо обращаться в «Форпост» (краевая организация по защите прав человека – прим. ред. ИА «Банкфакс»). Знают ассоциацию юристов, Общественную наблюдательную комиссию. Так по всем отраслям. Социалкой у нас хорошо занимается «Семипалатинск-Чернобыль» (краевая общественная организация инвалидов – прим. ред. «БФ»). В Алтайском крае представлены все направления, по которым могут работать НКО. Мы искали ту сферу, которая не закрыта, но не нашли», — объяснил Демаков.

Также он рассказал, что доклад стал результатом трехлетнего мониторинга, который показал, какие направления общественникам необходимо усилить в будущем. То есть, документ подвел итоги работы нынешнего созыва ОПАК. Среди таких – защита прав граждан в сфере ЖКХ, поскольку в последнее время от жителей края стало поступать все больше обращений, касающихся, к примеру, сферы ТКО. Еще одной темой, которой озаботятся активисты, станет поддержка малого и среднего предпринимательства. «У нас, к сожалению, по результатам исследования было установлено, что малый и средний бизнес не развивается. Необходимо будет найти причины и их устранить», — отметил общественник.

Еще одним важным направлением станет земельный общественный контроль. «Проблемы возникли в связи с ФОКами, со строительством корпуса [АлтГУ]. Будет необходимо очень последовательно разбираться. Возможно, в интересах жителей города придется выступить с законодательной инициативой и обратиться к представителям Алтайского края в Госдуме, потому что многие вопросы здесь регулируются федеральным законом. У нас триггеры. Например, по площади Сахарова встал вопрос. Надо было пояснять – в установленном ли порядке там выделен земельный участок, какие ограничения могут быть. Некоторые известные активисты, к мнению которых тоже мы должны прислушиваться, говорят, что там находится сквер, где строить нельзя», — пояснил Руслан Демаков.

Таким образом, одним из основных направлений работы следующего созыва ОПАК станет волнующая многих острая тема застройки городских скверов, парков и лесов. Напомним, что срок полномочий VI созыва Общественной палаты края заканчивается в этом году. На сайте правительства Алтайского края в феврале сообщалось, что уже начата процедура формирования следующего состава.