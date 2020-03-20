Турецкая государственная телекомпания зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента

Всемирная служба государственной телерадиокомпании Турции TRT зарегистрировалась в Министерстве юстиции США в качестве иностранного агента в соответствии с законодательством, согласно которому частные лица и учреждения должны заявлять о своих отношениях с правительствами иностранных государств.

В заявке TRT World говорится, что телекомпания находится под контролем иностранной организации, а именно Совета радио- и телевещания Турции (RTÜK), и получает средства от турецкой общественности, хотя и отрицает связи с правительством Турции или какими-либо политическими партиями, сообщает Al Monitor со ссылкой на документы, поданные в лоббистских целях.

Заявка была подписана Тунджаем Юрекли, руководителем Вашингтонского бюро TRT World, который подчеркнул, что новостной канал функционирует как автономное юридическое лицо со своим собственным советом директоров.

Отметим, что круглосуточный канал транслирует новости на английском языке из своих филиалов в Вашингтоне, округ Колумбия, Лондоне и Сингапуре.

Как и многие медийные организации в Турции, канал подвергся критике за то, что придерживается линии правительства, как и RTÜK, в исполнительном совете которого доминируют члены правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и её партнёры по коалиции.