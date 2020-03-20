Асмус вместе с сестрой нарушила условия карантина по коронавирусу (ФОТО)

Всего у Кристины Асмус трое сестер. Помимо Карины еще две старшие — Екатерина и Ольга.

Недавно вернувшаяся со съемок фильма "Булки" из Шри-Ланки Кристина Асмус решила видимо с карантином не заморачиваться и вместе с сестрой Кариной отправилась в одно из злачных заведений столицы. Причем судя по фото находились там они в полном одиночестве, на заднем плане виднеется лишь официант или сотрудники заведения.

В подписи к публикации Карина с гордостью вновь сообщила подписчикам, что они являются бжжрхча сестрами. Да и без этого пояснения родство на лицо. Девушки невероятно похожи между собой. Некоторые даже отмечают, что будто сделаны под копирку.

Однако на самом деле это не совсем так. И наглядный тому пример публикация Кристины. Оказывает, она явно выше своей сестры практически на голову. Да и сходство между ними не так явно, как было показано не фото выше.

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Возможно все дело в освещении, ракурсе и многом другом, но сестры Асмус тут едва напоминают друг друга. Примечательно, что в подписи к фото Асмус поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с сестрой по их мнению.

Подписчики тем не менее все как одни сошли во мнении, что актриса невероятно похожа с сестрой. При это никто даже не обратил внимание на побег Асмус с карантина.

"Да, очень похожи, красотки обе", "Сестрёнка малышка)", "Да немного обе красотки", "Красивые, значит, похожи", "Как две капли воды", "Очень похожи", "А почему должны быть похожи?", "Клёвые да", "Просто пятки схожи", — пишут фолловеры.

Всего у Кристины Асмус трое сестер. Помимо Карины еще две старшие — Екатерина и Ольга.

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