Пескова спросили, проходил ли Путин тест на короновирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких симптомов коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У президента нет необходимости проходить тест на коронавирус. Он, слава богу, здоров, никаких симптомов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проходил ли Путин тест на коронавирус.

Ранее Песков заявлял, что все, что нужно для защиты президента от вирусов и других заболеваний, делается в круглосуточном режиме.

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