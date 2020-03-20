Пескова спросили, проходил ли Путин тест на короновирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких симптомов коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«У президента нет необходимости проходить тест на коронавирус. Он, слава богу, здоров, никаких симптомов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проходил ли Путин тест на коронавирус.
Ранее Песков заявлял, что все, что нужно для защиты президента от вирусов и других заболеваний, делается в круглосуточном режиме.
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