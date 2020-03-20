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Максим Блинов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/542/12825542/RIAN_6067506.HR-pic905-895x505-34867.jpg" alt="Россия направила Франции ноту по ситуации с россиянами на лайнере Costa Pacifica" /></p> <p>

Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть находящийся у Марселя круизный лайнер Costa Pacifica. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИДа Марию Захарову.

По ее словам, на борту находятся 35 россиян и четверо граждан Белоруссии.

Захарова также рассказала, что российское генконсульство в Марселе, а также посольство России в Париже, на протяжении нескольких дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе, однако разрешение до сих пор не получено.

Судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, а 21 марта все туристы лайнера должны были сойти на берег в Барселоне. Однако, в связи с запретом, введенным испанскими властями, на заход круизных судов в порты страны, судно изменило маршрут и направилось в Марсель. Но власти Франции также не дают согласие на выход туристов в Марселе.

Запреты стран на выход иностранных туристов в их портах введены из-за распространения в мире коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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