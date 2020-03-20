Алиханов назвал «троллями» пожелавших присоединить Калининград поляков

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в редакции «Газеты.Ru»
Артем Сизов/«Газета.Ru»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не стал комментировать призывы о присоединении региона к Польше из-за закрытия границ России.
«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам. Поэтому — без комментариев», — сказал Алиханов в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее читатели польской Gazeta Wyborcza посчитали, что временное закрытие границ РФ из-за коронавируса станет поводом для присоединения Калининградской области.
В самой публикации утверждается, что жители российского региона оказались в «полуизоляции», поскольку лишились возможности делать покупки в польских магазинах.
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