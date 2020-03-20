Земля может быть выброшена из Солнечной системы

Ученые сообщили, что вероятность того, наша планета может быть выброшена из Солнечной системы не такая уже и маленькая, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.По подсчетам исследователей из Шарифского университета вероятность того, что это событие произойдет, равняется 1 к 15000. А это не так уж и много.Кроме того при помощи моделирования было установлено, что из 10 000 подобных Земле планет лишь одна становится жертвой катастрофы. Профессор из Университета Стони-Брук в свою очередь заявил, что во время приближения звезды к Солнечной системе она может повлиять на орбиту Земли. И в момент максимального сближения наша планета получит некий «гравитационный поводок» от проходящей звезды.Такое влияние практически не ощутимо для Земли, однако, если подобные события будут повторяться раз за разом, каждый год, то наша планета постепенно получит достаточно энергии, которая отодвинет ее от Светила, что, в конце концов, приведет к оледенению.Между тем ученые подтверждают тот факт, что звезды постоянно передвигаются, в том числе наблюдается движение в районе нашей галактики. Каждая такая звезда, которая подойдет вплотную к нашей Солнечной системе, может дестабилизировать любую из орбит.