Ценам на нефть спрогнозировали рост до 60 долларов

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Игорь СечинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Цены на нефть могут вернуться к уровню 60 долларов за баррель уже к концу этого года. Такой прогноз сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ТАСС.

По словам Сечина, в скором времени произойдет коррекция рынка. «В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении», — спрогнозировал он.

При этом уже к концу года рост цен на нефть может составить до 60 долларов за баррель, добавил Сечин. Однако, по его мнению, для этого необходим выход сланцевой нефти с рынка.