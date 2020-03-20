Украинские Lada прошли проверку качества

LADA Vesta, Largus и XRay запорожской сборки, которые собирал местный ЗАЗ в тестовом режиме, прошли проверку качества. Проведенный Renault аудит производства и качества выпущенных автомобилей завершен, сообщает Today.ua со ссылкой на Калину Иорданову, менеджера по коммуникациям Renault Group Eurasia.

«Калина Иорданова заявила, что аудит качества сборки машин уже закончен, а переговоры с корпорацией «Укравто», которой принадлежит ЗАЗ, продолжаются. Из этого следует, что Renault удовлетворен качеством сборки автомобилей в Запорожье. В противном случае, зачем тогда продолжать вести переговоры о сотрудничестве?», — пишет украинский портал.

Между тем, официального заявления о положительной оценке качества собранных на Украине LADA пока нет. Сейчас это логичный вывод конкретного СМИ, отмечающего, что «Иорданова не стала раскрывать никаких подробностей, так как ведутся переговоры».

Технически «украинские» LADA полностью идентичны российским, различия лишь в комплектациях. Как сообщали «Автоновости дня», в тестовую партию вошли седан Vesta и хэтчбек XRay со 106-сильным мотором в паре с 5-ступенчатой «механикой», а также универсал Largus с мотором на 87 сил, сопряженным с той же пятискоростной механической коробкой.