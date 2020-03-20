Автокомпании поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае

Пандемия коронавируса, имеющая все шансы стать «спусковым крючком» к глобальной экономической рецессии, сплотило человечество, как никогда. Даже автопроизводители начали предлагать беспрецедентные меры помощи и поддержки – лишь бы не потерять клиентов и не обрушить собственные продажи.



Genesis G70. Фото Genesis

Например, корейские Hyundai и Genesis (Genesis – дочерний бренд Hyundai) готовы погасить за клиента до шести месяцев его платежей по кредиту, если он теряет работу и временно не может выполнять свои обязательства. Также они дают 90-дневную отсрочку первого платежа при покупке флагманского кроссовера Palisade и седана Elantra.

Похожий подход к стимулированию спроса у компании Ford, предлагающей клиентам отсрочку по кредитам, включая 90-дневный срок ожидания первого платежа.

Концерн General Motors тоже не остался в стороне, предложив клиентам беспроцентное финансирование при покупке [в кредит] автомобилей 2019 и 2020 года выпуска. В частности, покупатели могут взять любую машину GMC и Chevrolet в кредит с нулевым процентом на срок до 84 месяцев (7 лет). «Исключением из правил», как сообщают «Автоновости дня», стали среднемоторное купе Corvette C8 седьмого поколения, многие базовые комплектации и «индивидуальные» версии, сконфигурированные клиентами самостоятельно – на них щедрая программа не распространяется.

Беспроцентный кредит возможен и при покупке Cadillac, только срок кредита, в отличие от Chevrolet и GMC, ограничен пятью годами, а не семью.