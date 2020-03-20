Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ решил остаться в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в Instagram порассуждал о возможности остаться в США после завершения спортивной карьеры.

Шайба. Хоккей.

СС0

Спортсмен написал, что жизнь в Америке кажется ему стабильной и отнюдь не тяжелой.

«Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье здесь будет лучше», — отметил хоккеист.

В марте прошлого года Задоров подверг критике российские власти — он порекомендовал руководству страны оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других государствах. Критикам своего мнения защитник заявил, что ему смешны обвинения в американской пропаганде, пишет Lenta.Ru.

Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013 году он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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