Алтайское правительство пожалуется полицию фейковые письма карантине кафе ресторанах

Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев собирается обратиться в правоохранительные органы с жалобой на автора фейковой рассылки, в соответствии с которой всем предприятиям общепита в регионе предписывали временно прекратить свою деятельность. О намерениях чиновника сообщается на сайте телеканала «Катунь 24».

О том, что в регионе распространяется поддельный документ за подписью Евстигнеева, датированный 18 марта, стало известно из правительственных аккаунтов в соцсетях. В поддельном документе сообщалось, что все места общественного питания в крае должны временно прекратить свою деятельность в связи с распространением коронавирусной инфекции начиная с 20 марта. В случае, если владельцы предприятий общепита не выполнят это требование, им пригрозили некими штрафными санкциями. Правительственный Telegram-канал «Ленина, 59», публикуя фотографию фейка, писал, что бумага является грубой подделкой, что видно даже из ее оформления, а номер акта, указанный в шапке, ранее был использован для другого письма с рекомендаций усилить дезинфекцию упомянутых учреждений.

В правительстве Алтайского края разъяснили, что никто в адрес предпринимателей и муниципальных образований письма с таким содержанием не распространял. Начальник управления Александр Евстигнеев, чью подпись разместили под фейковым документом, в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы, пишет «Катунь 24». Первоисточники ложной информации уже отрабатываются.

Напомним, что в Алтайском крае с 18 марта введен режим повышенной готовности в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в стране. В постоянном режиме действует межведомственный штаб, которым руководит губернатор Виктор Томенко. Однако в настоящее время в Алтайском крае не зарегистрировано случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Режим повышенной готовности введен для предотвращения распространения коронавируса и является продолжением системных мер, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности жителей Алтайского края.

В то же время в стране, по данным Роспотребнадзора, на 19 марта текущего года в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Под медицинским наблюдением 18 марта еще находилось 22 178 человек.