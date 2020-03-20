«Снова хотим эту помойку?»: депутат высказалась о советских квартирах

Короткий ролик квартиры с типичным советским интерьером народный избранник разместила в Twitter, но не у всех нашла поддержку.

С помойкой сравнила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова совесткие квартиры. Депутат от «Единой России» даже разместила на своей странице в Twitter видеоролик, где показана стандартная квартира советских времен. Она сопроводила ролик подписью: «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?»

Как отмечает «Ридус», ранее в своих интервью Стебенкова, которая считается депутатом-долгожителем, говорили о том, что люди в советские времена жили в нижете. В качестве примера даже сравнивала, сколько мяса можно было купить на зарплату врача: тогда 50 кг в месяц, сейчас – 250 кг. И вообще было уныло, тоскливо и скучно, считает Стебенкова. Одним словом, сейчас все гораздо лучше.

Однако не все разделили позицию народного избранника. «Почему Вы жили на помойке?», «Не знаю как жили Вы, но тот, кто работал, жили хорошо, получали квартиры, не влезая в пожизненный кредит и не боясь потерять работу», комментировали пользователи.

Надо отдать должное Людмиле Васильевне, но пыталась объяснить, почему «помойка». И даже рассказала душещипательную историю о том, что ее родители – врач и педагог – работали, чтобы выплачивать взносы за кооперативную квартиру, а сама она вынуждена была подрабатывать на почте и уборщицей, чтобы им помочь.