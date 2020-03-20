Обозреватель: Меры правительства Турции в свете распространения коронавируса не предусматривают поддержку ключевых отраслей

Правительство приняло в расчёт социальное воздействие, повысив ежемесячные пенсии пенсионеров до 1 тыс. 500 лир, в то время как представители многих секторов, по крайней мере, притворяются, что их устраивают объявленные правительством шаги, хотя они далеко не соответствуют масштабам, которые были предприняты развитыми странами, пишет Алтайлы в статье для Habertürk в четверг.

Турецкие власти приостановили сбор налогов на проживание в отелях, однако в настоящее время и взимать налог то не с чего из-за огромного числа отмены бронирований. Туристические компании могут в ближайшее время оказаться не в состоянии оплатить свои кредиты, счета за электричество и воду, отмечает обозреватель. По его мнению, власти могли бы ввести мораторий на такие счета и предложить кредиты с низкой процентной ставкой.

Однако, самая большая проблема сосредоточена в сфере услуг, где сконцентрирована большая часть рабочей силы, отметил журналист. Почему бы не предложить предприятиям оплатить заработную плату сотрудников за четыре-пять месяцев из фонда безработицы, чтобы избежать волны увольнений, указывает он.

По словам Айтайлы, государственные кредиторы или Центральный банк могут выступить в качестве «подъёмного крана» и ослабить опасения на финансовых рынках.