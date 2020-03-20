Россиянин стал сутенером для своей жены

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Невинномысске (Ставропольский край) местный житель стал сутенером для своей жены. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает «Регион Онлайн».

По данным издания, мужчина разместил объявление в интернете и указал в нем, что его супруга оказывает интимные услуги за деньги. Таким образом, он принимал заказы от клиентов, после чего отправлял их на съемные квартиры, где их ждала жена подозреваемого.

В настоящее время, против мужчины были возбуждены уголовные дела по статье 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией») и статье 241 УК РФ («Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией»).

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В декабре прошлого года сообщалось, что два жителя Барнаула привлекли 14-летнюю школьницу к занятию проституцией. По версии следствия, в ноябре двое местных жителей 29 и 36 лет склонили подростка к оказанию сексуальных услуг за деньги. Отмечается, что оба не имели постоянной работы.