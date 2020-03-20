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AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/715/12942715/AP_20030739323282-pic905-895x505-95109.jpg" alt="Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу" /></p> <p>

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран распространяют ложные сведения о коронавирусе, пишет РИА «Новости».

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что государства пытаются дискредитировать действия американских властей по борьбе с вирусом. По его словам, США «напрямую говорили с этими странами» о том, что так делать нельзя.

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