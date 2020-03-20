Коронавирус COVID-19: обнаружены новые симптомы заболевания

Профессор Стрик выяснил, что некоторые зараженные люди на несколько дней теряют способность ощущать запах и вкус. Такие симптомы наблюдаются у двух третей инфицированных. Однако на сегодняшний день трудно сказать, когда они возникают.

По словам ученого, так одна зараженная женщина не почувствовала запах полного подгузника своего малыша, остальные же жалуются на то, что вся употребляемая пища безвкусная. Помимо этого у около 30 процентов заболевших диагностировали диагноз расстройства желудка, а это на порядок выше, чем считалось раньше.

Как показали последние исследования китайских ученых из Шэньчжэня, дети, к сожалению, так же часто заражаются коронавирусом как и взрослые, однако у них болезнь протекает в легкой форме. Кроме того 91 процент заболевших имеют легкие или средние симптомы. Как правило, ощущается сухой кашель и лихорадка.

Стоит отметить, что количество инфицированных Covid-19 в мире достигло 245 тыс.