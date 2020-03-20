Женщина наткнулась в лесу на странное существо

Женщина сказала, что она сначала подумала, что это кусочек моха, а потом богомол. Но как выяснилось позже — это было не первое и не второе.

К счастью, ей удалось заснять странное существо на видео. Позже она опубликовала его в Facebook в группе посвященной насекомым. Там сразу нашелся ученый, который определил вид насекомого.

На самом деле таинственным существом оказался сверчок Markia espinachi. А его палочкообразный облик служит отличной маскировкой, которая помогает в естественной среде прятаться от хищников.