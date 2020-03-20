Врач из Китая заявил, что власти дают неправдивую статистику по коронавирусу

|Врач, который пожелал остаться анонимным сообщил агентству Kyodo News, что власти Китая предоставляют недостоверные данные по коронавирусу. Он сказал, что большинство пациентов с симптомами COVID-19 отпускают, не совершая контрольного тестирования. Все это делается для того, чтобы показать всему миру победу над эпидемией. Доктор не сомневается, что Китай ожидает вторая волна коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Власти Китая ввели жесткие карантинные меры в стране. Это позволило приглушить эпидемию. Так, в этот четверг не зафиксирован ни один новый случай заражения COVID-19. Поэтому возникли разговоры о победе Китая над страшным вирусом.
На самом же деле такие оптимистические прогнозы могут быть слишком поспешными. Кроме того врач-аноним уверен, что официально представленной статистике не стоит верить, поскольку количество зараженных, которые находятся в больницах существенно занижают. А многих пациентов с симптомами пневмонии перед визитом Си Цзиньпина отпустили домой. Хотя по утвержденным правилам людей должны выписывать только после дважды проведенного отрицательного теста на коронавирус, а также проверки на томографе.
Как отметил доктор, диагностика инфицирования стала также существенно слабее. Аноним считает, что ослабление лечебных и профилактических мер вылезет для страны боком, приведя к новому этапу вспышки COVID-19.