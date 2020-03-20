Врачи рекомендуют защищаться от коронавируса COVID-19 витамином С

Знаменитый американский доктор Мехмет Оз убежден, что защититься от нового коронавируса поможет витамин С. Другие врачи поддерживают его мнение.

Оз указывает на то, что китайские медицинские бригады добавляют витамин С в свой список возможных методов лечения в нескольких клинических испытаниях. Чжи Ён Пэн, доктор медицинских наук, из отделения неотложной медицинской помощи в больнице Чжуннань Уханьского университета, проводит клиническое испытание второй стадии, призванное перепроверить эффективность инфузий витамина С для лечения тяжелой пневмонии COVID- 19.

Сейчас, когда есть только промежуточные результаты, исследователи могут сделать определенные выводы. В частности, выяснилось, что у людей, которые недостаточно потребляют витамина С, риск перенести коронавирус в тяжелой форме очень высок.

Шанхайская медицинская ассоциация в своем недавнем отчете подчеркнула, что ее эксперты одобряют использование высоких доз витамина С для лечения COVID-19.

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Данные, опубликованные в Медицинской библиотеке США, показывают, что мощные антиоксидантные свойства витамина С (аскорбиновая кислота) предотвращают разрушение альвеолярных капилляров в легких и помогают контролировать тяжесть заболевания, которое может привести к потенциально смертельной пневмонии.

Как отмечают в NewsmaxHealth, в исследовании с участием 252 человек с коронавирусом, получавших витамин С, у 85 процентов наблюдалось уменьшение симптомов.

Доктор Дональд Маркс, специалист в области иммунологии и микробиологии, считает витамин С отличным средством профилактики и лечения COVID-19.

«Мы тестируем множество методов лечения коронавируса. Я убежден, что витамин С является одним из лучших вариантов. При этом он легко доступен не только во фруктах и овощах, но и в разнообразных безрецептурных добавках, в леденцах, в жевательных резинках», — говорит он.

Во время ранее проведенных контролируемых клинических исследований было доказано, что витамин С значительно снижает заболеваемость пневмонией.

«Коронавирус может быть резко замедлен или полностью остановлен немедленными широко распространенными дозами витамина С», — приводят тележурналисты слова доктора Эндрю Саула, международного эксперта по витаминотерапии.

«Уровни толерантности кишечника к витамину С, который принимается в разных дозах в течение дня, являются клинически доказанным противовирусным средством, не имеющим равных», — добавил эксперт.

Ну а теперь о самом главном. Как использовать витамин С для предотвращения коронавируса?

Врачи OMNS и Международного общества ортомолекулярной медицины призывают использовать метод, основанный на питательных веществах, для предотвращения или минимизации симптомов будущей коронавирусной инфекции. Вот их рекомендации для взрослых:

Витамин С: 3000 мг в разделенных дозах в деньВитамин D3: 2000 международных единиц в деньМагний: 400 мг в деньЦинк: 20 миллиграммов в деньСелен: 100 мкг в день

Как видим, кроме витамина С в списке присутствует и другой важнейший витамин — D3, а также такие минералы, как магний, цинк и селен. Клинические исследования показали, что именно в такой комбинации они укрепляют иммунную систему. Но все же перед тем, как начать их принимать, следует проконсультироваться со своим врачом.

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