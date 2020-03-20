Врач из Китая заявил, что власти дают неправдивые данные по коронавирусу

Власти Китая ввели жесткие карантинные меры в стране. Это позволило приглушить эпидемию. Так, в этот четверг не зафиксирован ни один новый случай заражения COVID-19. Поэтому возникли разговоры о победе Китая над страшным вирусом.

На самом же деле такие оптимистические прогнозы могут быть слишком поспешными. Кроме того врач-аноним уверен, что официально представленной статистике не стоит верить, поскольку количество зараженных, которые находятся в больницах существенно занижают. А многих пациентов с симптомами пневмонии перед визитом Си Цзиньпина отпустили домой. Хотя по утвержденным правилам людей должны выписывать только после дважды проведенного отрицательного теста на коронавирус, а также проверки на томографе.

Как отметил доктор, диагностика инфицирования стала также существенно слабее. Аноним считает, что ослабление лечебных и профилактических мер вылезет для страны боком, приведя к новому этапу вспышки COVID-19.