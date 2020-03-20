В России продажи электромобилей с пробегом в феврале выросли в 1,5 раза

По итогам февраля 2020 года российский рынок электромобилей с пробегом вырос до 270 единиц, что почти в 1,5 раза (на 49%) больше, чем в феврале 2019-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Самым популярным подержанным электрокаром в прошлом месяце стал Nissan Leaf, нашедший за это время 251 нового владельца. Перепродажи других автомобилей на электротяге оказались штучными: BMW i3 и Mitsubishi i-MiEV разошлись по 5 экземпляров, Tesla Model S и Tesla Model X – по 3, Jaguar I-Pace нашел 2 новых владельцев, а Tesla Model 3 – одного.

Примечательно, что по итогам двух месяцев (января и февраля) этого года продажи подержанных электрокаров тоже выросли в 1,5 раза – до 530 единиц.