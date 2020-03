Появились характеристики нового Ford Bronco Sport

Компактный внедорожник Ford Bronco Sport, внешность которого «Автоновости дня» показали в начале марта, выйдет на рынок в пяти уровнях оснащения, с турбомоторами EcoBoost и восьмиступенчатым «автоматом». Об этом стало известно из дилерской системы заказов Ford.

Как видно на опубликованных скриншотах, «младший» Bronco Sport поделит с большим Bronco не только платформу С2 от кроссовера Escape (Kuga), но и гамму двигателей. Обоим внедорожникам достанется по паре турбомоторов EcoBoost – это 1,5-литровая «турботройка» и 2,0-литровая «турбочетверка», агрегатированные с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, как и положено автомобилям подобного рода, будет полным.

