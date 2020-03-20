Компания Nissan изменит логотип

Компания Nissan готовится к обновлению логотипа – он станет двухмерным и лишится горизонтальной линии посередине. Заявки на регистрацию новой эмблемы Nissan поданы в патентные ведомства Великобритании, Перу, Уругвая, Чили и Аргентины, пишет Motor1.com.

Следуя примеру Volkswagen и BMW, японцы лишили свой логотип объема и сменили шрифт в нем. Название марки теперь написано новым шрифтом и больше не заключено в замкнутый хромированный круг, который был одной из отличительных черт старой эмблемы, используемой с 2001 года.

На какой модели дебютируют шильдики с новым дизайном, пока непонятно. Зато известно, что измененный логотип достался и линейке Z – соответствующий патент появился в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Эмблема представляет собой перечеркнутую посередине литеру Z и напоминает о шильдике модели Datsun 240Z образца 1971 года.

В Nissan новые логотипы пока никак не комментировали, однако «дыма без огня», как известно, не бывает.