Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве двое детей

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть двое несовершеннолетних, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Как уточнили в штабе, в Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса. При этом большинство заболевших прилетели из европейских стран. Всего в городе зарегистрирован 131 случай заболевания.

«Большинство случаев – завозные. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй — не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции.

«Семь человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они находятся под наблюдением врачей», — добавили в штабе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.