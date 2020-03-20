Кустарная РСЗО уничтожила группу карателей и боевиков-исламистов на Донбассе

Двое военнослужащих ВСУ и двое наёмников из стран Ближнего Востока погибли при попытке испытать собранную из запчастей мобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) в зоне проведения «операции оккупационных сил (ООС)».

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции на Донбассе наёмников из стран Ближнего Востока», — рассказал начальник УНМ ЛНР Ян Лещенко.

Он отметил, что «действия подобных групп приводят к небоевым потерям в рядах ВСУ».

«От нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) „Север” поступила информация о гибели и ранениях нескольких боевиков-исламистов из группировки „Джабхат Фатх аш-Шам”, раннее прибывших из Северодонецка. Согласно полученной информации, данные исламисты, ранее проходившие подготовку под руководством боевиков „Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами”*, были приставлены в качестве инструкторов резервных батальонов 93-й бригады, где, основываясь на террористическом опыте, полученном в ходе гражданской войны в Сирии, попытались применить его в ВСУ», — сообщил подробности представитель оборонного ведомства Республики.

Лещенко добавил, что из-за «низкого уровня материально-технического оснащения подразделений 93-й бригады исламские боевики попытались из запчастей неисправной военной техники ВСУ кустарно создать мобильную РСЗО».

«В качестве пробного образца они попытались установить на автомобиль „Хаммер” реактивную систему залпового огня, аналогичную тем, что ранее применялись исламистами в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Однако из-за низкого уровня профессиональной подготовки специалистов, создававших данное „чудо военной техники”, образец оказался ненадёжным и имел ряд серьёзных технических недоработок, что, в конечном счёте, привело к фатальным последствиям», — проинформировал Лещенко.

Начальник управления уточнил, что «в процессе испытания „чудо-установки” произошёл разрыв ракеты».

«В момент испытания в зоне поражения оказались как инструкторы, так и военнослужащие 93-й бригады, для которых в рамках наглядного пособия и проводилось обучение. Как следствие, в результате взрыва двое арабских боевиков погибли, трое были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии», — рассказал он.

«Кроме того, в результате взрыва двое военнослужащих 93-й бригады погибли, пять получили ранения различной степени тяжести. Из них — трое военнослужащих-призывников, не достигшие 20-летнего возраста», — отметил Лещенко.

*Запрещённая на территории России террористическая организация