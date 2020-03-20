О компании Vipservicemarket

О компании VSM
Без воды невозможна жизнь – эта истина давно известна человечеству. Чтобы сохранить здоровье и жить долго, нужно заботиться о ее чистоте и других полезных качествах. Такова философия компании VSM, наши клиенты всегда получают лучшую воду. На сайте https://www.vipservicemarket.ru/ можно заказать различные ее виды: структурированную, ледниковую, элитную, детскую.
Структурированная
Такая вода иначе называется гексагональной или намагниченной. Благодаря воздействию магнитного поля она приобретает особую молекулярную структуру в виде шестиугольных кластеров. Она лучше растворяет химические вещества, легче проникает сквозь клеточные мембраны, улучшая обмен веществ. Это обеспечивает целый ряд полезных свойств:
- поддержание веса в норме;
- укрепление иммунитета;
- детоксикация;
- стабилизация уровня сахара в крови;
- полноценный сон.
Благодаря улучшению кровообращения вы будете не только хорошо себя чувствовать, но и прекрасно выглядеть, структурированная вода улучшает состояние кожи и цвет лица.
Ледниковая
Вода, образующаяся при таянии льда, приобретает многочисленные полезные свойства. Из нее вытесняются вредные примеси. Ее употребление помогает установить в организме нормальный электролитный баланс, предотвращает дегидратацию тканей. Зная о полезных свойствах талой воды, некоторые люди пытаются изготавливать ее в домашних условиях, но большой пользы она не приносит. Мы предлагаем талую воду из высокогорных ледников, которая по многим параметрам отличается от обычной:
- имеет сбалансированный состав;
- в составе отсутствуют тяжелые металлы;
- отличается невысоким уровнем минерализации.
В процессе производства она проходит через специальные фильтры, обеспечивающие высокую степень очистки. Лишенная посторонних запахов и вкусов, она прекрасно подходит для приготовления различных блюд и напитков, не образует накипи на посуде.
Элитная
Мы предлагаем множество сортов воды из природных источников, обладающих бесценными свойствами:
- Перье;
- Глубинная Байкальская;
- SPA Reiene;
- Эвиан.
Сильногазированная минеральная вода Перье добывается на юге Франции, Глубинна Байкальская на глубине более 400 м в озере Байкал. SPA Reine из источника на бельгийском холме Мальшам содержит кальций, магний, калий и другие необходимые организму элементы. Эвиан из окрестностей Женевского озера имеет нейтральный вкус и создает приятное ощущение свежести. Эти и другие сорта минеральной воды компания VSM поставляет непосредственно от производителей.
Детская
Для здоровья ребенка качество воды имеет особое значение. Она должна иметь низкую минерализацию, хорошо усваиваться детской пищеварительной системой и легко растворять молочные смеси. Именно такими свойствами обладает вода для детей, которую предлагаем мы:
- Сенежская Малютка;
- Для Ляль;
- ФрутоНяня;
- Агуша.
Производители подвергают специальной обработке не только воду, но и тару, что исключает опасность инфекций.
Компания VSM поставляет столовую и лечебную воду, которая помогает заботиться о здоровье взрослых и детей.