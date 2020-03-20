О компании Vipservicemarket

О компании VSM

Без воды невозможна жизнь – эта истина давно известна человечеству. Чтобы сохранить здоровье и жить долго, нужно заботиться о ее чистоте и других полезных качествах. Такова философия компании VSM, наши клиенты всегда получают лучшую воду. На сайте https://www.vipservicemarket.ru/ можно заказать различные ее виды: структурированную, ледниковую, элитную, детскую.

Структурированная

Такая вода иначе называется гексагональной или намагниченной. Благодаря воздействию магнитного поля она приобретает особую молекулярную структуру в виде шестиугольных кластеров. Она лучше растворяет химические вещества, легче проникает сквозь клеточные мембраны, улучшая обмен веществ. Это обеспечивает целый ряд полезных свойств:

поддержание веса в норме;

укрепление иммунитета;

детоксикация;

стабилизация уровня сахара в крови;

полноценный сон.

Благодаря улучшению кровообращения вы будете не только хорошо себя чувствовать, но и прекрасно выглядеть, структурированная вода улучшает состояние кожи и цвет лица.

Ледниковая

Вода, образующаяся при таянии льда, приобретает многочисленные полезные свойства. Из нее вытесняются вредные примеси. Ее употребление помогает установить в организме нормальный электролитный баланс, предотвращает дегидратацию тканей. Зная о полезных свойствах талой воды, некоторые люди пытаются изготавливать ее в домашних условиях, но большой пользы она не приносит. Мы предлагаем талую воду из высокогорных ледников, которая по многим параметрам отличается от обычной:

имеет сбалансированный состав;

в составе отсутствуют тяжелые металлы;

отличается невысоким уровнем минерализации.

В процессе производства она проходит через специальные фильтры, обеспечивающие высокую степень очистки. Лишенная посторонних запахов и вкусов, она прекрасно подходит для приготовления различных блюд и напитков, не образует накипи на посуде.

Элитная

Мы предлагаем множество сортов воды из природных источников, обладающих бесценными свойствами:

Перье;

Глубинная Байкальская;

SPA Reiene;

Эвиан.

Сильногазированная минеральная вода Перье добывается на юге Франции, Глубинна Байкальская на глубине более 400 м в озере Байкал. SPA Reine из источника на бельгийском холме Мальшам содержит кальций, магний, калий и другие необходимые организму элементы. Эвиан из окрестностей Женевского озера имеет нейтральный вкус и создает приятное ощущение свежести. Эти и другие сорта минеральной воды компания VSM поставляет непосредственно от производителей.

Детская

Для здоровья ребенка качество воды имеет особое значение. Она должна иметь низкую минерализацию, хорошо усваиваться детской пищеварительной системой и легко растворять молочные смеси. Именно такими свойствами обладает вода для детей, которую предлагаем мы:

Сенежская Малютка;

Для Ляль;

ФрутоНяня;

Агуша.

Производители подвергают специальной обработке не только воду, но и тару, что исключает опасность инфекций.

Компания VSM поставляет столовую и лечебную воду, которая помогает заботиться о здоровье взрослых и детей.