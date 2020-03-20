National Interest: Турция переключилась на вооружённые беспилотники после исключения из программы F-35

«В то время как страна может никогда не разработать собственный истребитель-невидимку, Турция стала крупным пользователем и продавцом совершенно другого класса боевых самолётов — вооружённых беспилотников», — пишет Дэвид Акс.

Автор напоминает, что США в июле исключили Турцию из программы истребителей F-35 из-за закупки российских систем ПРО С-400, которые официальные лица США и НАТО считают потенциальной угрозой безопасности альянса.

Турция за последнее десятилетие достигла впечатляющих успехов в разработке своих беспилотных летательных аппаратов. До этого в стране имелись только невооружённые американские разведывательные беспилотники General Atomic Gnat 750 и израильские БПЛА IAI Heron. Теперь Анкара создаёт огромный парк беспилотников разных типов собственного производства.

«Турецкие военные эксплуатируют около 130 вооружённых беспилотников нескольких типов, в том числе пять версий Anka, Karayel и Bayraktar TB2», — говорится в статье в National Interest.

Во время военной операции Турции в сирийской провинции Идлиб в феврале и марте 2020 года беспилотники, созданные турецкой военной промышленностью, оказались способными уничтожить цели правительства Сирии.

По имеющимся данным, беспилотники также уничтожили несколько противовоздушных транспортных средств российского производства армии Башара Асада, хотя Россия и оспаривает данное обстоятельство.