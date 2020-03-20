Раскрыта неожиданная выгода от пандемии коронавируса

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Острая ситуация с распространением коронавирусной инфекции спровоцировала падение цен на жилье в Европе. Инвесторы могут воспользоваться моментом, чтобы выгодно вложиться в традиционно привлекательную местную недвижимость, говорится в материалах компании World Real Estate Fund, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, объекты недвижимости в Европе остаются востребованными у состоятельных покупателей из России. Приобретение подобных активов позволяет сохранить собственные средства в иностранной валюте, которая надежнее защищена от неожиданного обесценивания. Кроме того, после преодоления пандемии коронавируса такие лоты восстановятся в стоимости и будут приносить стабильный валютный доход, подчеркивают в World Real Estate Fund.

«Как ни странно, но наиболее инвестиционно привлекательной остается по-прежнему Европа, которая сейчас сильно страдает из-за вируса, — Италия, Франция. Там недвижимость снижается очень существенно, есть варианты с дисконтом в 20-30 процентов и даже выше. Также дешевеют Азия и США. Все, что сейчас «в просадке», очень интересно. Например, курортная недвижимость», — уточняют эксперты. Согласно раскрытой информации, наибольшую ценность для инвесторов представляют объекты, расположенные на средиземноморском побережье и в крупных городах Италии, Франции и других европейских стран.

READ Удивительные симбиозы у беспозвоночных животных

В то же время, подчеркивают эксперты, не стоит покупать недвижимость в странах, экономика которых похожа на российскую, — в частности, в Казахстане и других государствах-членах СНГ.

«Первое, на что нужно обратить внимание при выборе объекта — цена за квадратный метр. Чем больше она «просела», тем интереснее. Второй фактор — ликвидность. Если объект расположен в хорошем месте, например, в Риме или в Венеции, то рано или поздно он восстановится в цене и пойдет в рост, а также будет пользоваться стабильным спросом на аренду после окончания эпидемии», — резюмируют в World Real Estate Fund.

Ранее в марте стало известно, что Европа обогнала Азию по числу смертей от коронавируса. Из-за этого все страны Евросоюза решили приостановить программы по размещению мигрантов.

READ В США приостановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500