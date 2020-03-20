Кремль отреагировал на открытое письмо Путину из-за коронавируса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Кремле обратили внимание на открытое письмо в адрес президента Владимира Путина с требованием усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 марта.

Песков заверил, что предложения активистов, врачей и журналистов будут учтены, но ответственность за принятие решение лежит на руководстве оперативного штаба по борьбе с инфекцией. «На двух врачей три мнения, как говорится», — добавил он.

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